Левко Лукьяненко поддержал Порошенко, чтобы выбрать президента уже в первом туре
Диссидент, известный политический и общественный деятель, Герой Украины Левко Лукьяненко считает необходимым на президентских выборах голосовать за Петра Порошенко чтобы избрать главу государства уже в первом туре.
Об этом он сказал в интервью “Газете по-украински”.
Левко Лукьяненко рассказал, что симпатизирует Анатолию Гриценко, но тот согласно опросам имеет небольшой рейтинг. “И за то время, которое осталось не может его поднять. Тогда рассуждаем по-другому: кто из кандидатов может стать президентом? Первое место по социологическим опросам с колоссальным отрывом занимает Петр Порошенко, Юлия Тимошенко - второе, а дальше идет длинный список”, - сказал он.
“Было бы хорошо, чтобы Петр Порошенко стал президентом в первом туре. Я собственно призываю к тому, чтобы он победил. Тогда сократится период безвластия. Порошенко - опытный мужчина и знает, как работать, что делать для того, чтобы восстановить законность в Украине”, - считает диссидент.