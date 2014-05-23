В Артемовске заблокировали горсовет: требуют отменить выборы - СМИ

12:57, 23 мая 2014
Политика
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На данный  момент, по сведеньям очевидцев, к исполкому подъехал автобус с людьми в балаклавах и с автоматами. 

REUTERS

В Артемовске (Донецкая область) активные митингующие – около двадцати человек - заняли первый этаж горсовета с требованием прекратить подготовку выборов президента. Предвидя возможные провокации, работников горсовета отпустили домой, а окружком закрыли, сообщает 06274.

На журналистов сайта, которые находились в горсовете, попытались совершить нападение и угрожали вызвать «ребят» в подкрепление. На данный  момент, по сведеньям очевидцев, к исполкому подъехал автобус с людьми в балаклавах и с автоматами. Что происходит в горсовете – неизвестно.

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По неофициальной информации, на один из городских избирательных участков сегодня приехали вооруженные люди в масках и, угрожая автоматами, забрали урны для голосования.

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