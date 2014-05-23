В штабе АТО уверяют, что раненые эвакуированы и "принимаются меры" по выводу бойцов из окружения

В штабе АТО заверяют, что раненые из батальона "Донбасс" эвакуированы, и "принимаются меры" по выводу из окружения остальных бойцов.

Об этом сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Общими усилиями ситуация с "Донбассом" - на контроле на очень высоком уровне. Я очень надеюсь, что это поможет. Мы следим за ситуацией по нескольким каналам", - написал он.