В штабе АТО уверяют, что раненые эвакуированы и "принимаются меры" по выводу бойцов из окружения
10:00, 23 мая 2014Политика
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По информации Тымчука, в штабе АТО продолжают уверять, что принимают меры по решению ситуации с батальоном "Донбасс".
Бойцы батальона "Донбасс" / REUTERS
В штабе АТО заверяют, что раненые из батальона "Донбасс" эвакуированы, и "принимаются меры" по выводу из окружения остальных бойцов.
Об этом сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Общими усилиями ситуация с "Донбассом" - на контроле на очень высоком уровне. Я очень надеюсь, что это поможет. Мы следим за ситуацией по нескольким каналам", - написал он.
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