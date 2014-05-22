В результате боев с террористами под Волновахой погибло 8 военных - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

«По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», произошли боевые столкновения украинских силовиков с группами террористов близ Рубежного и Волновахи», - написал он.

«Со стороны сил АТО есть погибшие. В частности, под Волновахой, по нашим данным, погибло 8 украинских силовиков, ранено 18», - сообщил Тымчук.

Читайте такжеТеррористы обстреляли воинскую часть в Артемовске

Также он отметил, что «данный населенный пункт находится достаточно далеко от главного «очага терроризма» - Славянска и Краматорска. Учитывая также тот факт, что в настоящее время в зоне АТО сосредоточены достаточные силы и средства, задействованные в операции, вновь остро встает вопрос эффективности и компетентности руководства АТО».