Помощник Генсека доложил Совбезу ООН о ситуации с правами человека в Украине

Доклад подготовлен экспертами ООН по правам человека, работающими в разных районах страны, сообщает Центр новостей ООН.

По словам Шимоновича, в результате волны насилия на юге и востоке Украины погибли 127 человек.

«В стране постоянно происходят незаконные задержания и похищения людей, в первую очередь это касается журналистов и членов избирательных комиссий, - сказал Шимонович. - Проводить выборы в таких условиях на востоке страны будет, конечно, очень сложно».

Читайте такжеВ Луганской области криминогенная ситуация вышла из-под контроля - МВДПредставитель ООН также заявил о росте преступности в восточных районах и о нарушении социальных и экономических прав. По его словам, существует опасность нарушения функционирования системы социального обеспечения. «Если ситуация будет по-прежнему ухудшаться, - подчеркнул Помощник главы ООН, - число внутренне перемещенных лиц из восточных районов резко возрастет».

Читайте такжеУ МВД есть доказательства причастности политсил к событиям в ОдессеОтвечая на вопрос одного из журналистов о событиях в Одессе, Шимонович заявил о ряде расследований, которые проводятся сейчас по этому делу. Одно из них проводит Генеральный прокурор при участии министерства внутренних дел. Еще одно расследование проводится при участии независимых журналистов и экспертов. Совет Европы также расследует события в Одессе в дополнение к инциденту с участием снайперов в Киеве.

Он подтвердил, что число погибших в Одессе составило 48 человек. Шесть из них были проукраинскими активистами, погибшими от огнестрельных ранений. Остальные жертвы – из числа пророссийских сепаратистов, оказавшихся в Доме профсоюзов. По его словам, причины пожара выясняются, однако нет сомнений в том, что обе стороны использовали коктейли Молотова, которые могли стать его причиной.