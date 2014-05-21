В Украине количество внутренних беженцев с Востока и Крыма достигло 10 тысяч - ООН

Сейчас она уже достигла 10 тысяч, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Агентство ООН по делам беженцев провело оценку потребностей этой категории населения и тесно сотрудничает с местными властями, другими агентствами ООН и неправительственными организациями с целью поддержки наиболее пострадавших лиц.

"Такая помощь предусматривает предоставление правовых консультаций, интеграционных грантов для 150 семей, пособия для 2000 человек, а также улучшения жилищных условий для 50 семей", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа сегодня из Крыма выехало 4313 семейПо данным организации, внутреннее перемещение в Украине началось перед мартовским референдумом в Крыму и с того времени стабильно растет. Статистика по перемещенным лицам формируется на основании данных от органов местной власти.

Приечательно, что среди пострадавшего населения есть люди, которые были перемещены дважды: сначала из Крыма, а затем - с востока Украины.

Большинство перемещенных лиц - это крымские татары, однако местные власти также недавно сообщили об увеличении количества этнических украинцев, русских и смешанных семей. По крайней мере треть переселенцев - это дети. Большинство семей переезжают в центральную (45%) и западную Украину (26%), хотя часть лиц также были размещены на юге и востоке.

Количество искателей убежища из Украины в других странах остается низким.