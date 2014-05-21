В Украине количество внутренних беженцев с Востока и Крыма достигло 10 тысяч - ООН
В Украине постоянно растет количество внутренне перемещенных лиц (ВПО).
Сейчас она уже достигла 10 тысяч, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Агентство ООН по делам беженцев провело оценку потребностей этой категории населения и тесно сотрудничает с местными властями, другими агентствами ООН и неправительственными организациями с целью поддержки наиболее пострадавших лиц.
"Такая помощь предусматривает предоставление правовых консультаций, интеграционных грантов для 150 семей, пособия для 2000 человек, а также улучшения жилищных условий для 50 семей", - сказано в сообщении.
Читайте такжеНа сегодня из Крыма выехало 4313 семейПо данным организации, внутреннее перемещение в Украине началось перед мартовским референдумом в Крыму и с того времени стабильно растет. Статистика по перемещенным лицам формируется на основании данных от органов местной власти.
Приечательно, что среди пострадавшего населения есть люди, которые были перемещены дважды: сначала из Крыма, а затем - с востока Украины.
Большинство перемещенных лиц - это крымские татары, однако местные власти также недавно сообщили об увеличении количества этнических украинцев, русских и смешанных семей. По крайней мере треть переселенцев - это дети. Большинство семей переезжают в центральную (45%) и западную Украину (26%), хотя часть лиц также были размещены на юге и востоке.
Количество искателей убежища из Украины в других странах остается низким.