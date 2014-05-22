Кравчук предлагает депутатам подумать о самороспуске
02:53, 22 мая 2014Политика
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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время круглого стола национального единства в Николаеве предложил Верховной Раде рассмотреть возможность самороспуска.
Кравчук депутатам: Можете - делайте, не можете - уходите / Фото УНИАН
В зачитанном Кравчуком проекте «Обращение круглого стола» содержался призыв к Верховной Раде «самой определить, имеет ли она возможность и способность обеспечить законодательно новый курс Украины, мир и согласие в обществе», - сообщает Радио Свобода.
«Время очень сложное, неординарное. Возможно, нужно так, что «если можете - делайте, а не можете - уходите», - сказал первый президент Украины.
Читайте такжеПорошенко: избиратели жестко и эмоционально требуют проведения досрочных парламентских выборов«Когда-то Мы свою судьбу определили сами. Проголосовали - и пошли на досрочные выборы», - сказал Кравчук.
Напомним, 25 мая в Украине состоятся досрочные выборы президента.
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