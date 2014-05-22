Кравчук предлагает депутатам подумать о самороспуске

В зачитанном Кравчуком проекте «Обращение круглого стола» содержался призыв к Верховной Раде «самой определить, имеет ли она возможность и способность обеспечить законодательно новый курс Украины, мир и согласие в обществе», - сообщает Радио Свобода.

«Время очень сложное, неординарное. Возможно, нужно так, что «если можете - делайте, а не можете - уходите», - сказал первый президент Украины.

Читайте такжеПорошенко: избиратели жестко и эмоционально требуют проведения досрочных парламентских выборов«Когда-то Мы свою судьбу определили сами. Проголосовали - и пошли на досрочные выборы», - сказал Кравчук.

Напомним, 25 мая в Украине состоятся досрочные выборы президента.