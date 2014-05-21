На Донетчине остаются заблокированными 7 окружкомов

Из 22 окружных избирательных комиссий в Донецкой области остаются захваченными и заблокированными 7.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, до 20 мая были заблокированы помещения шести ОИК - округа № 42 (г. Донецк), № 46 (г. Артемовск), № 48 (г. Краматорск), № 51 (г. Горловка), № 53 (г. Енакиево), № 54 (г. Торез). Ориентировочно в 14:00 20 мая также была заблокирована работа и не работает ОИК округа №52 (г. Горловка). “Требование так называемой ДНР - уничтожить документацию ОИК”, - отметили в пресс-службе.

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Утром 21 мая была разблокирована работа ОИК № 46 (г. Артемовск), но помещение ОИК округа № 45 (г. Донецк) снова захвачено и опечатано представителями так называемой ДНР.

“Таким образом, в Донецкой области в течение минувших суток одна ОИК разблокирована, а одна заблокирована повторно. Следовательно, заблокированными остаются 7 ОИК”, - сообщили в пресс-службе.

Также остается угроза захвата ОИК № 44 (г. Донецк), № 55 (г. Шахтерск), № 62 (пгт Старобешево).

В пресс-службе отметили, что по каждой информации, полученной от ОИК о наличии опасности или угрозы, препятствования работе комиссий ЦИК безотлагательно направляет письма в МВД и СБУ для принятия мер реагирования и обеспечения охраны.

“В целом, следует отметить, что безопасность помещений и членов окружных избирательных комиссий и УИК обеспечена не в полной мере, осуществляется запугивание и давление на членов комиссий во всех округах в Донецкой и Луганской областях”, - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Лисичанск (Луганская область) было захвачено помещение ОИК округа № 110. Таким образом, в этой области заблокировано уже 6 ОИК. Следовательно, общая численность заблокированных ОИК в Донецкой и Луганской областях составляет по состоянию на 21 мая 13 ОИК. Это больше чем треть от общей численности ОИК (34 комиссии), образованных в этих двух областях.