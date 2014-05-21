В Луганской области террористы заблокировали уже 6 окружных избиркомов - ЦИК
14:10, 21 мая 2014Политика
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В Луганской области террористы заблокировали уже 6 окружных избирательных комиссий.
Террористы блокируют ОИК / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центризбиркома, сегодня в Лисичанске было захвачено помещение ОИК № 110. Помещение захватили, ориентировочно, в 11.10. “Комиссия работать не может”, - отметили в пресс-службе ЦИК.
Таким образом, в Луганской области из 12 ОИК заблокированы уже шесть.
В ЦИК отметили, что получили предупреждение об угрозе захвата ОИК №№ 107 (Алчевск), 112 (Свердловск) и 116 (Стаханов). Но пока эти комиссии работают.
Напомним, ранее были захвачены помещения ОИК №№ 105, 106 (Луганск), 108 (Краснодон), 109 (Красный Луч), 111 (Антрацит).
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