В Луганской области террористы заблокировали уже 6 окружных избиркомов - ЦИК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центризбиркома, сегодня в Лисичанске было захвачено помещение ОИК № 110. Помещение захватили, ориентировочно, в 11.10. “Комиссия работать не может”, - отметили в пресс-службе ЦИК.

Таким образом, в Луганской области из 12 ОИК заблокированы уже шесть.

В ЦИК отметили, что получили предупреждение об угрозе захвата ОИК №№ 107 (Алчевск), 112 (Свердловск) и 116 (Стаханов). Но пока эти комиссии работают.

Напомним, ранее были захвачены помещения ОИК №№ 105, 106 (Луганск), 108 (Краснодон), 109 (Красный Луч), 111 (Антрацит).