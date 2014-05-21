В России задержали украинских радикалов - Путин
15:40, 21 мая 2014Политика
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В России уже задержаны представители некоторых украинских радикальных групп, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин следит за украинскими радикалами / Reuters
«Мы самым внимательным образом наблюдаем за всеми телодвижением некоторых радикальных групп в Украине, есть уже задержанные в России», - сказал президент Путин журналистам, сообщает РИА Новости.
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«Органы ФСБ достаточно внимательно следят за их передвижениями на Украине и за передвижениями через российско-украинскую границу», - сказал он.
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