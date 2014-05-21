В России задержали украинских радикалов - Путин

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за всеми телодвижением некоторых радикальных групп в Украине, есть уже задержанные в России», - сказал президент Путин журналистам, сообщает РИА Новости.

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«Органы ФСБ достаточно внимательно следят за их передвижениями на Украине и за передвижениями через российско-украинскую границу», - сказал он.