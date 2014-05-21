У МВД есть доказательства причастности политсил к событиям в Одессе

Об этом сказал советник министра внутренних дел Станислав Речинский. По его словам, установлено, что к организации массовых беспорядков причастны депутаты горсовета от партии «Родина» Сергей Бовбалан и Евгений Хайкин. В ближайшее время им будут выдвинуты подозрения в совершении преступления, после чего депутатов объявят в розыск.

Как сообщил Станислав Речинский, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан, а затем арестован Сергей Долженков по прозвищу «Капитан Какао». Следствием установлена его причастность к организации одесских событий.

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Как отметил советник главы МВД, «допрошен брат Сергея Долженкова, который является одним из руководителей избирательного штаба кандидата в мэры Одессы от партии УДАР. В настоящее время в отношении Олега Долженкова никакие следственные действия не проводились».

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. По данным МВД, в Доме профсоюзов от отравления хлороформом погибли 32 человека.