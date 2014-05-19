За совершение массовых беспорядков в Одессе арестовали полсотни людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины - начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал.

Он напомнил, что в результате трагических событий в Одессе погибли 48 человек, из которых 6 - от огнестрельных ранений, 10 – из-за падения с высоты, остальные - задохнулись или сгорели во время пожара в Доме профсоюзов.

Читайте такжеВ Доме профсоюзов в Одессе 32 человека погибли от отравления хлороформом - МВД

Также ранения в результате столкновений получили около 50 человек, 18 из которых были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как отметил Сакал, в настоящее время для расследования тех событий создана мощная следственно-оперативная группа, которая насчитывает около 200 сотрудников милиции и СБУ. Следствием рассматриваются 4 основные версии - заказ беспорядков с целью дестабилизации ситуации в государстве, дискриминация действующей власти, провокации радикально настроенных лиц и неуправляемые действия фанатов футбольных клубов.

При этом Сакал отметил, что наиболее реалистической версией является совершение провокации.

Начальник ГСУ отметил, что на данное время по делу назначены 200 экспертиз, результаты по некоторых из них уже получены.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много люди, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.