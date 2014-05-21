СНБО создаст украинский канал для трансляции за границей
Совет национальной безопасности и обороны Украины инициирует создание телеканала, который будет вещать на иностранных языках - русском и английском. Он будет доносить украинскую позицию мировой общественности.
Об этом заявила Заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар в Facebook.
"Иновещание должно быть государственным и вещать на заграницу - страны СНГ, Европу, США, и в украинском случае на временно оккупированную территорию АР Крым", - пишет Сюмар.
Она отмечает, что концепция канала, фактически готова. СНБО в процессе формирования такого канала на базе БТБ и УТР.
"БТБ был создан Арбузовым как банковский канал за деньги Нацбанка, и теперь он будет работать на государство и обеспечение его интересов в донесении своей позиции. Сейчас идут юридические процедуры переоформления", - сказала Сюмар.
Она также пообещала, что на канале будет ряд новых и интересных форматов, которые дадут возможность миру увидеть Украину.
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"Но там не будет лжи и постановочных видео а-ля Russia Today. Это не наш путь. Лучше учиться на других примерах, которые значительно более авторитетные и долговечнее, чем продукты Геббельса", - пишет Сюмар.