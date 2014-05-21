СНБО создаст украинский канал для трансляции за границей

Об этом заявила Заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар в Facebook.

"Иновещание должно быть государственным и вещать на заграницу - страны СНГ, Европу, США, и в украинском случае на временно оккупированную территорию АР Крым", - пишет Сюмар.

Она отмечает, что концепция канала, фактически готова. СНБО в процессе формирования такого канала на базе БТБ и УТР.

"БТБ был создан Арбузовым как банковский канал за деньги Нацбанка, и теперь он будет работать на государство и обеспечение его интересов в донесении своей позиции. Сейчас идут юридические процедуры переоформления", - сказала Сюмар.

Она также пообещала, что на канале будет ряд новых и интересных форматов, которые дадут возможность миру увидеть Украину.

Читайте такжеВиноваты нимфы: Киселев объяснил, почему "Россия 1" показывает Кавказ под видом Украины

"Но там не будет лжи и постановочных видео а-ля Russia Today. Это не наш путь. Лучше учиться на других примерах, которые значительно более авторитетные и долговечнее, чем продукты Геббельса", - пишет Сюмар.