Цель съезда в Северодонецке – объединить страну

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что инициаторы второго съезда депутатов Советов всех уровней в Северодонецке, запланированного на 23 февраля, преследуют единственную цель– объединить страну, сняв остроту в вопросах двуязычия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольского горсовета, об этом В.САРАТОВ заявил сегодня на заседании президиума горсовета.

По его словам, иных вопросов, кроме гуманитарной политики, съезд в Северодонецке обсуждать не планирует.

Кроме того, на заседании президиума горсовета рассматривалось обращение членов инициативной группы по проведению второго съезда депутатов Советов всех уровней в Северодонецке к депутатам Советов всех уровней, руководителям партий и общественных организаций, гражданам Украины, которое будет предложено на утверждение на внеочередной сессии горсовета 29 января.

«Депутаты приняли решение включить в повестку дня ряд политических обращений, одним из которых стало обращение депутатов Севастопольского городского Совета V созыва к Президенту Украины, Кабинету министров Украины и Верховной Раде Украины в связи с подписанием Президентом Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ письма о вступлении в НАТО (присоединения Украины к ПДЧ в НАТО – УНИАН)», - сообщили в пресс-службе горсовета.