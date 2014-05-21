СМИ: На Луганщине террористы заблокировали работу стеклозавода

Вчера, 20 мая, вооруженные люди заблокировали работу ОАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий».

Об этом корреспонденту «Восточного варианта» рассказал информированный источник.

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По его словам, вооруженные боевики из числа казаков и «людей Мозгового» заблокировали цеха промпереработки. Людей не пускают на рабочие места.

Кроме того, стало известно, что анонсированного открытия после простоя Лисичанского НПЗ также не произойдет. Из трубопроводов полностью откачена нефть.