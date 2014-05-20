СМИ: Охрана границы усилена в десять раз

Особое внимание приковано к участку, которая граничит с Россией, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это граница длиной почти две тысячи километров. Пограничники привлекают спецтехнику, бетонные блоки, противотанковые ежи и дополнительные отряды. Плотность охраны увеличена в десять раз.

Читайте такжеВ Госпогранслужбе рассказали, как будут охранять границы Украины накануне и в день выборовСамая сложная ситуация на Донетчине и Луганщине. Там пограничники работают в условиях постоянных провокаций и психологического давления. Сейчас уничтожен и закрыт один пункт пропуска - Изварино. Он сгорел 9 мая во время попытки его захватить.

Со вчерашнего дня российские войска прекратили показательно демонстрировать свое присутствие вблизи украинской границы. По крайней мере, во время облета их не обнаружили на расстоянии 10 км от Украины. Дальнейшая ситуация остается непрогнозируемой. На всякий случай пограничники напоминают, что защищать свою границу - задача всех украинцев.