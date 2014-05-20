Войск РФ на расстоянии 10 км от украинской границы не наблюдается - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов.

По его словам, вчера днем и ночью легкомоторный самолет пограничной службы, оснащенный спецтехникой, в частности тепловизорами, обследовал участок украинско-российской границы общей длиной 820 км.Читайте такжеВслед за Путиным приказ отступить от украинских границ дал министр обороны РФ

“Никаких правонарушений, никаких колонн, которые приближаются к границе, мы не увидели. Что касается наличия российских войск на расстоянии 10 км от границы - их нет. Что происходит на расстоянии 100 км - это вопрос не к нам”, - сказал Астахов.