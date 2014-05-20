Кличко опровергает информацию о подкупе избирателей "УДАРа"

Информация о том, что «УДАР» якобы осуществляет подкуп избирателей для своей поддержки, является не чем иным, как провокацией. Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

Он отметил, что в последнее время появляется много спекуляций, грязи и лжи о якобы подкупе избирателей кандидатами в Киевсовет от «УДАРа» . В частности, якобы от имени «ударовцев» раздают какие-то «подарочные сертификаты», предлагают деньги и т.п. А когда люди приходят их получить, то, конечно, разоблачается обман.

Политик отметил, что, к сожалению, его оппоненты и оппоненты «УДАРа» прибегают к нечестной игре. «Конкуренты, очевидно, учитывая высокие рейтинги нашей политической силы, скатились к грязной кампании. Мы очень хотим, чтобы украинская политика соответствовала европейским стандартам. Но опять видим старые методы», – отметил лидер «УДАРа».

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Виталий Кличко подчеркнул, что «УДАР» никогда не поливал грязью оппонентов и не занимался и не будет заниматься подкупом избирателей. «Мы никогда никого не покупали ни за гречку, ни за рис, ни за деньги. И если от нашего имени обещают или раздают деньги – не верьте мошенникам. Мы за честную и принципиальную политику», – добавил Кличко.

Он обратился к украинцам не поддаваться на провокации. «Если кто-то обещает вам материальное вознаграждение за ваш голос и позицию, то это не более чем провокация. И следует помнить: гражданский выбор и будущее страны не продаются», – отметил Виталий Кличко .