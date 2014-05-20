В Донецке возле СБУ начались "разборки" между террористами

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" происходит внутренний конфликт между сторонниками "министра обороны" Игоря Стрелкова и так называемыми "горловскими". Об этом "ОстроВу" сообщил источник в рядах ДНР.

"Сейчас у них на СБУ "стрелка" - туда приехали "горловские", которые ранее претендовали на ряд "постов в правительстве" "ДНР" и там находится правая рука Игоря Стрелкова Сергей Здрилюк ("Абвер"). Между ними происходят "разборки"", - сообщил источник.

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Движение возле захваченного сепаратистами управления СБУ в Донецкой области перекрыто. Перекрыт и проезд по проспекту Мира в сторону городских прудов.

Как сообщалось ранее, сегодня в соцсетях появилось сообщение, что "Абвер" срочно созывает журналистов, чтобы рассказать им о критическом положении, сложившемся в "ДНР".