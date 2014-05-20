В России на ремонт 2-километрового участка дороги к Рублевке потратили 3 миллиарда рублей

Об этом сообщил российский общественный деятель Алексей Навальный в своем Facebook.

"Иногда думаешь, какой-такой пример привести, чтобы объяснить всем как важна наша борьба с коррупцией и с этим режимом, опирающимся на коррупцию. А режим сам подкидывает такие иллюстрации, что других и не нужно: это участок дороги, длинной 1,99 км. Вы его может и не сразу найдёте, такой маааленький в середине карты. Красным отмечен. Там есть отличная дорога. Узкая, правда, но по её качество сомнений не вызывает: ведь это дорога - подъезд к госдачам и заботятся о ней очень нежно", - пишет Навальный.

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Он отмечает, что эту дорогу реконструируют за 3 174 043 798 рублей, при этом приводит документы, подтверждающие стоимость ремонта и ссылку на официальный сайт Российской Федерации.