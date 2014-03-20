Навальный предложил Западу свой список санкций против РФ

Оппозиционер Алексей Навальный в статье в американской газете The New York Times предложил Западу ввести санкции в отношении «ближнего круга» президента Владимира Путина в ответ на присоединение Крыма, сообщает Радио Свобода.

В статье «Как наказать Путина» Навальный предлагает заморозить активы, арестовать собственность крупнейших российских бизнесменов и запретить им въезд в ЕС и США. В списке, составленном оппозиционным политиком - Геннадий Тимченко (руководитель Volga Group), братья Аркадий и Борис Ротенберги (влиятельные бизнесмены и бывшие спаринг-партнеры Путина по дзюдо), Юрий Ковальчук (финансист, считающийся банкиром Путина), Владимир Якунин (глава РЖД), олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов, главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер.

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Навальный также подчеркивает, что санкции необходимо ввести и против олигархов, которые контролируют «поддакивающие власти СМИ» и членов партии «Единая Россия». По мнению оппозиционера необходимы «реальные санкции», например, заблокировать доступ к лондонским квартирам российской элиты.

Навальный считает, что санкции введенные ЕС в отношении 21 российского чиновника, а также санкционный список США направлены в большинстве своем не против «влиятельных государственных деятелей», и в итоге не изменят политику России. При этом, Навальный отмечает, что он, «как гражданин и патриот» не может поддержать действий против России, которые могут ухудшить условия для граждан.