The Guardian: Сейчас не лучшие времена для украинского военно-морского флота

В своей статье под названием «Сейчас не лучшие времена для украинского военно-морского флота» в газете The Guardian Тим Салливан пишет, что хотя украинский флот находится сейчас в Одессе, его трудно заметить.

Спрятаны за цистернами, в тени огромных грузовых суден из соседнего дока стоят пара десятков катеров, только некоторые из которых крупнее, чем крупногабаритные яхты, и многим очень нужен ремонт. Правительство просит помощи у своего народа, чтобы оплатить счета.

Это то, что осталось от украинского флота после того, как Россия присоединила Крымский полуостров два месяца назад, забрав себе ключевую базу ВМФ Украины и большинство его кораблей.

«Сейчас не самые лучшие времена для нашего флота», – признал капитан Олег Чубук, пресс-секретарь военно-морского командования Украины.

На самом деле все гораздо хуже. Сепаратисты устраивают погромы в Восточной Украине, их лидеры поклялись сорвать президентские выборы в воскресенье, а Крым был аннексирован Россией.

Украинская армия переживает самый тяжелый за все времена кризис, учитывая, что военно-морской флот потерял две трети своих судов, военным очень не хватает даже базового оснащения, а Министерство обороны попросило украинцев пожертвовать по 5 гривен, позвонив или отправив сообщение, чтобы помочь армии. Было собрано более 1 млн. долл., «достаточно, чтобы купить одну ракету ПВО для военного корабля ВМС США», но украинские военные чиновники очень довольны.

«На эти деньги мы купим то, чего нам не хватает, например, пуленепробиваемые шлемы и медицинские средства», – сказал Богдан Бута, заместитель министра обороны Украины.

В то же время, западные союзники Киева, в том числе Соединенные Штаты, не особо хотят помочь украинской армии перевооружиться, опасаясь, что большее количество боевой техники может нарушить дипломатические переговоры или спровоцировать Президента России Владимира Путина пойти еще дальше.

Потеря Крыма, полуострова, который простирается от материковой Украины глубоко в Черное море, означала потерю командного центра военно-морских сил страны, а также ряда военно-морских баз и всех кораблей и катеров, которые находились в порту.

В итоге, у Украины осталось совсем немного средств, чтобы влиять на нынешнюю кризисную ситуацию, и, несмотря на длинную береговую линию и большое количество портов, у нее осталось совсем незначительное влияние в Черном море.

В Одессе, портовом городе, который сейчас является основной базой для украинского флота, чувство, что Россия предала, очень глубоко ощущается.

Образовавшаяся после распада Советского Союза в 1991 г., Украина изначально даже не думала, что ей понадобится большой военно-морской флот, сказал Евгений Лившиц, отставной капитан подводной лодки, проживающий в Одессе. Новое командование флота считало, что присутствие российских военных кораблей не несет никакой угрозы; Россия продолжала базировать свой огромный Черноморский флот в Крыму и платить Украине за это.

Киев «верил, что старший брат защитит, и все будет так раньше», – сказал Лившиц. «Мы считали: нам не нужно много ... Мы верим тебе, старший брат!»

Этот портовый город, с широкими зелеными улицами и красивыми зданиями ХIX века, стал центром туризма в последние годы. Но он был построен моряками и торговцами, и до сих пор сохраняет дух судоходного города. Самая старая часть Одессы основалась на высоком холме над портом, где постоянно можно увидеть моряков в тельняшках, похожих на героев фильма времен Второй мировой войны.

Многие украинские моряки – точное количество неизвестно – перешли на сторону России после захвата Крыма, в том числе командир военно-морского флота адмирал Денис Березовский. Но оставшиеся моряки утверждают, что их моральный дух не удалось сломить.

«Вы бы видели их глаза!», – сказал Лившиц, с ликованием вспоминая, как украинские моряки отказались присоединиться к ВМФ России. «Вы можете создать любое оружие, но такой дух создать невозможно. Он просто есть».

В течение нескольких недель после оккупации Крыма, украинские моряки играли в кошки-мышки с российскими кораблями, пытаясь сохранить свои судна от захвата как можно дольше. Эти столкновения не были кровопролитными, так как Киев опасался, что смерть российских моряков может быть использована в качестве предлога для еще большей агрессии.

Жизнь украинских военных никогда не была легкой. Оснащенные устаревшим советским оборудованием, они всегда находились в тени российских военных сил. Каждое украинское правительство сокращало финансирование армии до минимума. Некоторые чиновники говорят, что бывший Президент Украины Виктор Янукович, пророссийский лидер, который сбежал в Россию после нескольких месяцев акций протеста, целенаправленно доводил вооруженные силы до такого состояния, чтобы они не были препятствием для Москвы.

Украина потратила всего лишь 5 млрд. долл. на оборону в прошлом году, это менее 10 % , той суммы, которую Россия закладывает в своем бюджете для развития армии.

Результаты были предсказуемы: украинским солдат сейчас не хватает абсолютно всего, от подготовки до бронежилетов. И. о. президента Александр Турчинов недавно заявил, что в Украине всего 6000 солдат, готовых к боевым действиям.

Военно-морской флот, тем не менее, находится в еще худшем состоянии. Украинский флот, устаревший до такой степени, что многие судна нуждаются в помощи буксиров, чтобы куда-нибудь доплыть, уменьшился с примерно 75 суден до захвата Крыма до 28 после него. Россия постепенно возвращает некоторые из захваченных кораблей, по-видимому, разочаровавшись их плохим состоянием.

«Украинский флот был слабым и раньше, но теперь он еще слабее», – сказал Павел Фельгенгауэр, московский военный аналитик. «У них есть только один хороший корабль для военных действий».

Он имел в виду 121-метровый корабль «Гетман Сагайдачный», которому удалось избежать захвата, так как он как раз возвращался после участия в антипиратской операции в Аденском заливе, когда Крым был захвачен. Прибытие фрегата в Одессу несколько дней спустя, несмотря на заявления России, что он перешел на ее сторону, очень сильно укрепило моральный дух.

Фельгенгауэра не удивил высокий моральный дух военных. Несмотря на постоянные проблемы и нехватку финансирования, Украина, похоже, намеревается восстановить свою армейскую силу.

«Они пытаются координировать свои действия и пополнять свои ряды добровольцами», – сказал он.

Чубук согласился с ним, сказав, что сейчас военно-морской флот Украины «пытается расправить крылья».