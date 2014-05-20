Предприятия Днепропетровщины поддержат митинг против войны на Донбассе

Металлурги, промышленники, транспортники Днепропетровской области поддержали инициативу Донбасса о проведении митинга против войны сегодня в 12 часов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в 12.00 заводы области гудками проголосуют за мир и стабильность в Украине, выразят свой протест против сепаратизма, терроризма и насилия.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.00 в Донецке должен состояться митинг-протест против насилия, дестабилизации, мародерства и бандитизма в регионе. Инициаторы митинга призывают к миру на Донбассе, ликвидации всех блокпостов и перенесению всех споров с улиц за круглые столы.

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«20 мая в 12.00 мы призываем: всех директоров предприятий Донбасса прекратить роботу и включить гудок на 5 минут; священнослужителей всех конфессий – бить в набат в ваших храмах; всех автомобилистов остановиться и сигналить 5 минут”, - призывают общественные инициаторы митинга на Донбассе.