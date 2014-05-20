Аваков позитивно оценил заявление Ахметова

"Сила и энергия людей сметет террористическую погань лучше любой АТО. Было б желание – настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке.

Министр позитивно отозвался о заявлении Рината Ахметова с призывом к дончанам выйти на забастовку против ДНР. При этом Аваков наперед ответил скептикам, что такую забастовку проводить не поздно, а оптимистам - что путь будет труден.

Напомним, Ахметов в экстренном заявлении призвал рабочих Донбасса выйти на забастовку против кровопролития и назвал ДНР геноцидом Донбасса.