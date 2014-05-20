Коломойский: Все, что происходит в Украине - следствие неподписания Ассоциации с ЕС

Такое мнение в интервью Левому берегу высказал глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский.

По его словам, мы до сих пор не знаем истинной причины, почему произошел разворот на 180 градусов.

"Смотрите, все мы могли наблюдать и отслеживать позицию Януковича, но нам неизвестно, чего ожидал Путин.

Может, тогда, во второй половине ноября, он был уже абсолютно уверен в том, что Украина не просто не идет в Европу, но точно присоединяется к ТС, ратует за восстановление СССР или – как минимум – создает с РФ – единое государство? Могло такое быть? Могли они с Януковичем о чем-то подобном договориться?", - сказал Коломойский.

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"Наверняка сие нам неизвестно. Но очевидно, что у Владимира Владимировича тоже были свои виды на Украину, - говорит чиновник. - И, если исходить из высказанного мною предположения, представьте себе его реакцию. То есть, человек предполагал, что Украина у него в кармане уже, что Украина – переваренный продукт; что вопрос решен, о ней можно забыть и – в целях восстановления великой империи – сосредоточиться на странах Средней Азии или, допустим, Балтии. Ан, нет, обстоятельства складываются так, что Украину у него не то, что из глотки, уже из пищевода буквально вырывают. Зубы клацнули, а пищи нет".