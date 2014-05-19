Виноваты нимфы: Киселев объяснил, почему "Россия 1" показывает Кавказ под видом Украины

Киселев отметил, что лично он резонансный сюжет не смотрел, но точно исключает вероятность того, что журналисты ВГТРК пытались манипулировать аудиторией, сообщает slon.ru.

«В этом сюжете была сделана ошибка, но ошибки возможны. Все грешны под Луной. Я этот сюжет не видел, но то, что там было, – это ошибка. Ошибка, но ни в каком случае не манипуляция», – сказал корреспонденту Slon Киселев на своем мастер-классе по журналистике.

«Это, может, была ошибка в компьютере. Или юные нимфы-монтажницы что-то неправильно взяли откуда-то там. Существует масса опций того, как такая ошибка могла вкрасться. Я уверен, что на ВГТРК идет внутреннее расследование по этому поводу», – добавил скандальный телеведущий.

Справка. 16 мая в вечернем выпуске «Вестей» на «России 1» вышел репортаж о боях под Славянском. В середине материала появляются кадры из сюжета ВГТРК двухлетней давности о контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии.

«Каждый день продолжают гибнуть мирные жители. Недалеко от Славянска нацгвардия расстреляла мужчину. Возле тела демонстративно оставив оружие, давая понять, что убили врага», – говорит корреспондент «Вестей», когда на экране демонстрируется труп, рядом с которым лежит пистолет, а в углу экрана появляется титр «Донецкая область».