В Донецке прекратили вещание большинство телеканалов и радиостанций

С утра дончане, которые принимают сигнал на антенну, не могут посмотреть ни один канал как украинского, так и российского телевидения, сообщает 62.ua.

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