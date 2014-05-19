В Донецке прекратили вещание большинство телеканалов и радиостанций
11:40, 19 мая 2014Политика
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Cегодня, 19 мая, в Донецке прекратили свое вещание большинство телеканалов.
Донецк остался без эфирного вещания / Reuters
С утра дончане, которые принимают сигнал на антенну, не могут посмотреть ни один канал как украинского, так и российского телевидения, сообщает 62.ua.
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