Герман: Агент я или не агент КГБ - это уже не важно

Об этом она заявила в интервью 'Новой газете'.

Отвечая вопрос о том,что Герман приписывают сотрудничество в советские время с КГБ, когда ее агентурным именем была "Тереза'', Герман заявила, что есть доказательства непричастности к этому.

''Я выиграла суд у этих товарищей в газете "Вечерние вести". Они опубликовали якобы мою расписку для центра с моей сегодняшней подписью. Но там же на расписке указан год. И я принесла на суд свои документы тех лет, где я расписывалась фамилией Стецив - с буквой "С", моя девичья фамилия. А вот это "А", Анна, появилось лишь в девяностые, когда я вышла за Германа, сменила фамилию и подпись. И вот это мое главное доказательство - что это была не моя расписка", - заявила нардеп.

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При этом Герман добавила: ''Агент я, не агент - это уже не важно''.

''Когда я увидела эту их подделку, я поняла, что они очень мало знают и очень плохо работают. Если бы я делала такую чернуху, то комар бы носа не подточил", - заверила Герман.