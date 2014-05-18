Кандидат в мэры Одессы оказался гражданином РФ с подмосковной пропиской

Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении "Украинской правды".

Так, по данным Федеральной миграционной службы РФ, уроженец города Одессы, Труханов Геннадий Леонидович, 1965 г. рождения является владельцем паспорта гражданина РФ с пропиской в г. Буйнакск (Республика Дагестан).

Паспорт выдан Буйнакським городским отделом внутренних дел на основе паспорта, который был ранее получен в связи с увольнением в запас из рядов вооруженных сил РФ.

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Имеющиеся официальные данные свидетельствуют и о том, что Труханов имеет и второй действительный паспорт гражданина РФ с пропиской в г. Сергиев-Посад (Московская область), выданный в связи с достижением 45 лет 24 марта 2011 года.

Данный паспорт был получен в г.Сергиев-Посад 15 апреля 2003 года в связи с получением гражданства РФ.

Геннадий Труханов Г.Л. депутат Верховной Рады Украины V созыва, с 23 апреля 2014 года является кандидатом на должность Одесского городского головы.