В Славянском районе из-за боев более 2 тысяч абонентов остались без электричества

Это привело к тому, что без электроснабжения находится более 2 тысяч абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Донецкоблэнерго.

"От электроснабжения отключена станция катодной защиты нефтепровода. Без электроэнергии с 1 мая находится 24 абонента пос. Дуневка. С 14 мая, в связи с повреждением подстанции «Ретранслятор», без электроснабжения остается телевышка г. Славянска. ДТЭК Донецкоблэнерго имеет все необходимые материальные и трудовые ресурсы для проведения восстановительных работ.

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Однако, доставка ремонтных бригад и осмотр электроустановок затруднены в связи с активными боевыми действиями в Славянском районе. ДТЭК Донецкоблэнерго просит население с пониманием отнестись к создавшейся ситуации.

Компания приложит все возможные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения наших клиентов, как только это станет возможным, а также будет информировать о причинах повреждения электросетей и сроках устранения по мере получения актуальной информации", - говорится в сообщении.