В Киеве развернули самый большой в Украине крымскотатарский флаг

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

В акции к 70-ой годовщине депортации коренного крымскотатарского народа приняли участие народные депутаты, общественные деятели и крымско-татарские студенты.

Читайте такжеКрымские татары приняли резолюцию с требованием статуса национально-территориальной автономии

После акции крымско-татарский флаг размером шесть на девять метров передали в Крым в знак солидарности украинцев и коренного народа Крыма, отмечается в сообщении.