В Киеве развернули самый большой в Украине крымскотатарский флаг
17:30, 18 мая 2014Политика
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Самый большой в Украине флаг крымскотатарского народа развернули сегодня в столичном парке Шевченко во время акции «Единая страна - Крым – Украина».
В Киеве прошла акция «Единая страна - Крым – Украина» / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».
В акции к 70-ой годовщине депортации коренного крымскотатарского народа приняли участие народные депутаты, общественные деятели и крымско-татарские студенты.
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После акции крымско-татарский флаг размером шесть на девять метров передали в Крым в знак солидарности украинцев и коренного народа Крыма, отмечается в сообщении.
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