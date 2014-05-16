В Украине установлен День борьбы за права крымскотатарского народа - указ
Отныне каждый год 18 мая в Украине будет отмечаться День борьбы за права крымскотатарского народа.
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал указ, которым установил в Украине День борьбы за права крымскотатарского народа, который будет отмечаться ежегодно 18 мая.
Текст документа размещен на президентском сайте.
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Указ издан, поскольку через семьдесят лет после депортации в результате действий тоталитарного режима бывшего СССР крымскотатарский народ предстает перед угрозой дискриминации на родной земле, с целью поддержки борьбы граждан Украины – крымских татар за реализацию своих прав как представителей коренного народа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.