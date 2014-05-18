В сопровождении боевых вертолетов и ОМОНа пешие колонны направляются на митинг в Ак-Мечеть (фото)
12:26, 18 мая 2014Политика
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После окончания молебнов на местах, участники траурных мероприятий, приуроченных ко дню депортации выдвинулись пешими колоннами, а также автомобилями и общественным транспортом в сторону поселка Ак-Мечеть, что в Симферополе.
Автозак и автобус со спецназовцами неподалеку от Ак-Мечети.
Именно там на 13.00 запланирован всекрымский траурный митинг, передают "Крым.Реалии". Смотрите онлайн-трансляцию траурного митинга.
Город частично перекрыт полицией, сотрудниками ОМОН, БТР–ми, в небе курсируют военные вертолеты.
На данный момент наблюдаются большие пробки начиная от ул. Козлова до ул. Залесской.
В сопровождении боевых вертолетов и ОМОНа пешие колонны направляются на митинг в Ак-Мечеть
Напомним, «власть» Крыма не дала крымским татарам провести ежегодный митинг.
Площадь Ленина в Симферополе окружили военные. Всем, кто планировали участвовать в акции, организаторы предложили поехать в поселок Ак -Мечеть и провести молебен.
Фото: Муслим Умероглу
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