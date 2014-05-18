Смотрите прямую трансляцию митинга-реквиема крымских татар в Симферополе
11:35, 18 мая 2014Политика
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Смотрите прямую трансляцию митинга-реквиема крымских татар в Симферополе.
Смотрите прямую трансляцию митинга-реквиема крымских татар в Симферополе / Фото: УНИАН
В Симферополе крымские татары планируют провести митинг-реквием, посвященный 70-летию депортации коренного народа полуострова сталинским режимом.
К месту проведения митинга незаконная власть Крыма стянула силовиков, автозаки. Центр города перекрыт.
Автозак и аавтобус с спецназовцами.
По городу ездят машины с флагами крымскотатарского народа. На подъезде к Ак-мечети образовался затор.
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