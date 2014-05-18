Этой ночью в ходе АТО получили ранения 4 украинских военных

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины со ссылкой на пресс-секретаря начальника Генштаба ВС Украины подполковника Алексея Дмитрашковсього.

По его словам, «террористы, продолжая свои цинично-коварные трусливые вылазки, обстреливают блокпосты с территории жилых кварталов».

«Во всех случаях военнослужащие АТО дают оперативный и адекватный отпор противнику, не давая боевикам провести атаки и захвата объектов», - подчеркнул Дмитрашковський, добавив, однако, что полномасштабных боев этой ночью в районе Славянска и Краматорска не было.Читайте такжеПри нападении на лагерь Нацгвардии под Славянском убит один террорист - Аваков

Так, по данным Дмитрашковсього, сегодня ночью в лагере украинских военнослужащих, которые привлечены к антитеррористической операции, состоялась учебная тревога и боевое слаживание. «После сигнала сирены в лагере сразу было выявлено заранее оборудованные позиции террористов в лесных насаждениях неподалеку, которые запустили в воздух белую сигнальную ракету, и в испуге отступили, хотя планировали атаковать военных с двух сторон», - сказал пресс-секретарь, отметив, что таким образом военнослужащие АТО сработали на опережение и сорвали планы террористов.

Также ночью был обстрелян из стрелкового и снайперского оружия, подствольных гранатометов лагерь военнослужащих вблизи города Изюм. Военные отбили нападение. В результате противостояния получили ранения двое военнослужащих Национальной гвардии, сообщил Дмитрашковський.Читайте такжеКоличество погибших во время АТО силовиков увеличилось до 24

Этой же ночью также обстреляны четыре блокпосты вокруг Славянска, где несут службу военнослужащие ВС Украины, подразделения которых входят в состав АТО. «Военные дали отпор боевикам. Один из военнослужащих легко ранен, его товарищ получил ранения средней степени тяжести. Для оказания помощи прибыл вертолет с военными медиками», - проинформировал пресс-секретарь, подчеркнув, что пострадавших среди мирного населения нет.