В Луганске нашли пропавшего журналиста

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Дмитрий Крикун.

Сообщение by Дмитрий Крикун.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 мая , около 23.00 Старцев, житель Луганска, 1968 года рождения, вышел из дома в квартале Шевченко ( где он был в гостях), намереваясь идти домой.

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Домой не пришел. Примерно в это время у него отключились оба мобильных телефона. С тех пор они выключены, однако несколько раз в 20.21 15 мая и в 2.44 16 мая один из номеров включался и тут же выключался. Поиск Старцева по больницам результата не дал.

По словам коллег журналиста искала алчевска милиция , а также Ленинский РОВД, куда заявления о пропаже написала мать журналиста.