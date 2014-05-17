Аваков увидел предательство в освобождении Болотова

Во время освобождения задержанного пограничниками так называемого «губернатора» «Луганской народной республики» имело место предательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Будет соответствующее заявление позже. Имело место предательство”, - сказал Аваков.

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Он отказался уточнить, с чьей стороны было предательство.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, «Информационное Сопротивление» заявило о намерении расследовать «странные» обстоятельства освобождения задержанного пограничниками Болотова, поскольку, по их данным, оно состоялось при очень странных обстоятельствах. В частности, координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук отметил, что в Государственной пограничной службе информируют, что в результате «ожесточенного боя» в пункте пропуска «Должанский» (Луганская область) вооруженные боевики смогли отбить Болотова. Как сообщили в ведомстве, «украинские пограничники задержали его в 5:45, проинформировали об этом все правоохранительные органы, в частности представителей антитеррористической операции, и около 2-х часов ожидали на подмогу силовиков, однако никто так и не приехал».

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«По нашим данным, сразу после задержания Болотова к пункту пропуска «Должанский» штабом АТО были направлены два вертолета с целью обеспечить вывоз задержанного «губернатора». Однако до их прибытия задержанный был вывезен террористами на джипе черного цвета», - пишет Тымчук. По его словам, на данный момент не удается найти хоть какие-то свидетельства, которые подтверждали бы факт «ожесточенного боя» вблизи пункта пропуска «Должанский».