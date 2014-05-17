В Киеве состоялся съезд партии "Голос народу"

Партия "Голос народу" озвучила свои цели 17 мая в Киеве состоялся съезд политической партии "Голос народу". Председатель партии Роман Ивченко назвал главными задачами партии широкое реформирование страны путем "перезагрузки" власти, борьбы с коррупцией, конституционной реформы, разработки совместно с общественностью антикризисного пакета реформ. В своем выступлении на съезде Ивченко назвал также среди ориентиров политической силы внешнеполитическую сдержанность, поддержку среднего бизнеса и формирования среднего класса, сообщает ТСН.

Лидер партии раскритиковал действия украинской власти - как за все годы независимости, так и современной. "По своей сути изменились только лицо, но не система разработки и принятия решений. Власть не усвоила один из главных исторических уроков, что горящий сейчас юго-восток - это не противостояние Запада и Востока Украины, а это пропасть между полюсами бедности и богатства", - сказал он. В числе задач партии, провозглашенных ее лидером, - сотрудничество с властями и гражданским обществом в разработке стратегической программы антикризисных мер; динамическое противодействие коррупции, разграничение бизнеса и власти, люстрация коррумпированных политических элит.

"Мы считаем, что коррупция в Украине должна приравниваться к государственной измене", - заявил Ивченко. Партия, по словам ее лидера, выступает за достижение гражданского согласия в стране путем проведения конституционной реформы. "Наши политические ориентиры неизменны - заявил Ивченко. - Единство и развитие Украины как правового и социального государства. Подлинное народовластие, создание гарантированных механизмов прямой демократии. Запрет любой деятельности и актов, нацеленных на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности".

Партия также будет отстаивать "понятный и эффективный механизм реформы местного самоуправления", резюмировал ее лидер.