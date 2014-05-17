Керри: крымские татары оказались в опасности после аннексии Крыма Россией

Государственный секретарь США Джон Керри в заявлении к 70-й годовщине депортации крымских татар Сталиным отметил опасность, в которой оказалось крымскотатарское общество после аннексии полуострова Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Госсекретаря США.

«Список притеснений прав человека, которые имеют место сегодня в Крыму, является длинным, и расширяется с каждой неделей. Убийства, избиения, похищения крымских татар и других стали реалиями жизни. Местная «власть» объявила, что крымские татары должны покинуть жилища и отказаться от земли. Крымских татар притесняют за то, что они говорят на родном языке, а их лидеру Мустафе Джемилеву запретили возвращаться на родину на протяжении пяти лет", - отмечается в заявлении Госсекретаря США.

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Керри также отметил, что тысячи крымских татар покинули Крым, опасаясь за свою безопасность. "Те, кто остался, стоят перед будущим с репрессиями, дискриминацией, цензурой, ограничениями свободы на мирные акции и собрания и криминализацией проявлений протеста", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента.

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Керри также напомнил, что насильственная депортация Сталиным 230 тысяч крымских татар в 1944 году принесла невероятные страдания этому народу. Те, кого довезли живым в Среднюю Азию, Урал и Сибирь, оказались в ситуации голода, болезней и репрессий. В заявлении говорится, что почти половина депортированных умерли в период между 1944 и 1947 годами, а многие крымские татары и до сих пор находятся в изгнании, так и не вернувшись в Крым.

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