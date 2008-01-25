Черновецкий обвиняет Луценко в запугивании

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что действия министра внутренних дело Украины Юрия ЛУЦЕНКО относительно киевской власти – это попытка запугать с единственной целью, чтобы он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ) отказался от выдвижения обвинений в адрес Ю.ЛУЦЕНКО в законном порядке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «любые действия со стороны как лично ЛУЦЕНКА, так и его аппарата относительно Киевской городской госадминистрации после его подлого нападения на меня и нанесения мне телесных повреждений я прошу расценивать как месть за то, что я критиковал его на СНБО за вымогание у киевской власти земельных участков, якобы под инвестиционное строительство жилья для милиционеров, а фактически за вознаграждение от псевдоинвесторов”. “Об этом я расскажу на пресс-конференции, когда выйду после больничного”, - заявил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что обвинения со стороны Ю.ЛУЦЕНКО появились после критики, которая прозвучала в его сторону в присутствии Президента Украины и главных должностных лиц страны, и в тот же день, когда прокуратура возбудила против Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело. «Своими действиями ЛУЦЕНКО пытается запугать меня, чтобы я отказался от выдвижения ему обвинений в установленном законом порядке. ЛУЦЕНКО – общественно опасный человек, какую бы должность не занимал», - считает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.