Джемилев не поедет в Крым из-за угрозы открытых противостояний
Мероприятия по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа пройдут без лидера.
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отказался от поездки в Крым на торжественные мероприятия по случаю годовщины депортации крымских татар, сообщает корреспондент ТСН.
Об этом Джемилев заявил на экстренном заседании региональных Меджлисов, которое созвали из-за запрета самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова проводить массовые акции на полуострове до 6 июня.
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Лидер крымских татар знает, что его не пустят, а если сообщество выйдет его встречать, это грозит открытым противостоянием с вооруженными российскими военными. Чтобы избежать жертв и конфликтов, Джемилев на полуостров не поедет.
Напомним, центр Симферополя оккупировали российские силовики и тяжелая военная техника. На центральной площади города выстраиваются сотрудники полиции, российского ОМОНа и СОБРа.