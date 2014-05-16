Джемилев: Кремль безуспешно пытается вербовать сторонников из числа крымских татар

Как сообщает портал «Крым. Реалии», накануне 70-й годовщины депортации крымских татар с полуострова российские власти пытаются найти способ усмирения этого народа.

В ход идут различные средства: от подкупа до угроз и преследований. Одним из самых действенных способов, по мнению Кремля, является разделение крымских татар, ведь пока что самая большая сила этого народа была в его единстве.

Наиболее коварной, по мнению крымских татар, тактикой было использование против них представителей родственного народа – волжских татар. В День депортации, 18 мая, в Казани соберется несколько десятков активистов, которые вспомнят о том, что 70 лет назад войска Красной Армии депортировали из Крыма около 200 тысяч крымских татар. В результате данной акции около половины этого малочисленного народа погибло. Несмотря на культурное родство двух народов, их исторический опыт и политическая ориентация сейчас совершенно разные. И это пытается использовать Кремль, чтобы преодолеть сопротивление оккупации со стороны крымских татар, говорит Джемилев.Читайте такжеНакануне годовщины депортации нелегитимные власти Крыма запретили митинги до 6 июня

«Сейчас они пытаются массово вербовать сторонников из числа крымских татар. Это у них как-то не получается. Поэтому они привозят из Казани казанских татар. Есть такой яркий пример казанского татарина в Крыму – вице-премьер-министр Рустам Темиргалиев. Его отец также имеет какую-то позицию. Но рекрутировать из числа крымских татар не удается. Тем не менее, работа по расколу продолжается», – говорит Джемилев.

По его словам, еще до аннексии Крыма Москва использовала официальных лиц из Татарстана для того, чтобы разорвать солидарность внутри крымско-татарского народа, который поддерживал и связь с Киевом, и украинскую государственность, и проевропейский курс развития.

Кремль предлагал и другие поощрения – официальный статус для крымско-татарского языка, квоты для крымских татар в органах власти, официальное признание Меджлиса. Но ничего из этих взяток не подействовало.

Как говорит казанский политолог Рашит Ахметов, Москва применяет давно проверенный метод: разделяй и властвуй. Ради этого Москва решила использовать близость двух народов, которые давно уже выбрали для себя разные политические векторы развития. Он напоминает, что в начале марта, когда прокремлевский президент Татарстана Рустам Минниханов дважды посетил Крым, это были первые контакты между крымскими и казанскими татарами на высшем уровне за два десятилетия.Читайте такжеВ домах крымских татар массово проводят обыски: вчера силовики побывали у Джемилева

Как считает Ахметов, тактика Кремля, хотя и коварная, но может иметь неожиданный положительный эффект: казанские татары, которые давно отказались от идей независимости и смирились с российскими реалиями беззакония и коррупции, в настоящее время получают пример действий народа, который не пошел на предательство национальных и государственных интересов ради красивых обещаний.

Одним из крупнейших моральных авторитетов для казанских татар был и остается лидер их крымских собратьев, Мустафа Джемилев, которого в апреле этого года несколько общественных организаций Татарстана выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

Напомним, Россия в марте аннексировала украинский Крым.

3 мая Россия запретила въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Украины Джемилеву. Позже «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала главе Меджлиса Рефату Чубарову предупреждение о «недопущении ведения экстремистской деятельности» и заявила, что в случае неповиновения Меджлис будет ликвидирован и его деятельность запрещена.

11 мая Джемилев сообщил, что нелегитимная крымская власть не дала разрешения на проведение 18 мая в центре Симферополя траурного митинга по случаю 70-летия депортации крымских татар.