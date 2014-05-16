В Донецке террористы оцепили воинскую часть
16:56, 16 мая 2014Политика
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30 вооруженных людей на автобусе подъехали к месту дислокации части и оцепили ее.
Разгул терроризма на востоке Украины продолжается: боевики пытаются захватить воинскую часть в Донецке / REUTERS
Об этом сообщил начальник Группы по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД Украины Дмитрий Образцов, передает 0629.ua.
По его словам, около 30 вооруженных людей на автобусе подъехали к месту дислокации части и оцепили ее.
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На данный момент они находятся в управлении, с ними проводятся переговоры.
О сути переговоров Образцов ничего сказать не смог, так как сейчас не располагает информацией о требованиях, выдвинутых боевиками.
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