В Донецке террористы оцепили воинскую часть

Об этом сообщил начальник Группы по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД Украины Дмитрий Образцов, передает 0629.ua.

По его словам, около 30 вооруженных людей на автобусе подъехали к месту дислокации части и оцепили ее.

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На данный момент они находятся в управлении, с ними проводятся переговоры.

О сути переговоров Образцов ничего сказать не смог, так как сейчас не располагает информацией о требованиях, выдвинутых боевиками.