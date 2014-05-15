Украинские патриоты взяли под контроль один из районов Донетчины

Великоновоселковский район Донецкой области взят под контроль народным ополчением и батальоном "Донбасс".

Об этом на своей странице в Facebook написал командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко.

Он отмечает, что "Великоновоселковский РОВД взят под контроль, сотрудники после проведения профилактической работы приведены к повторной присяге на верность Украине". По его словам, завтра вместе с Народным ополчением милиция приступит к несению службы.

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"Начальник милиции бежал в неизвестном направлении. Обращаемся к министру МВД с пожеланием удовлетворить требования местных жителей и заменить негодяя, лично участвовавшего в срыве украинского флага на патриота, который будет пользоваться доверием горожан", - написал Семенченко.

"Убытки, понесенные РОВД при штурме, будут компенсированы из кассы батальона. Также бежали местные депутаты от Партии регионов и председатель районного совета по кличке "Шира". Местными жителями эти персонажи, как активные сепаратисты, объявлены в розыск. Украинский флаг водружен на флагштоке возле райсовета, флаг ДНР пошел на портянки. Завтра, после проведения мероприятий по укреплению украинской власти в регионе мы выдвигаемся в следующий район Донбасса", - пишет он.

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Семенченко также сообщает, что "по информации разведки так называемый батальон "Восток" выдвинут сепаратистами "в освобожденный район. "С нетерпением ожиданием эту банду гопников. В город из них никто не войдет", - заверяет командир спецбатальона.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о формирования из представителей Донецкого региона спецбатальона "Донбасс".

Ярош сказал, что не опасается, что участие членов "Правого сектора" в спецоперации МВД и СБУ на Донбассе может спровоцировать столкновения с местными жителями.