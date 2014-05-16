Войска РФ готовы к проведению "миротворческой операции" на территории Украины - Тымчук

09:37, 16 мая 2014
Политика
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Командиры российских частей якобы получили указание находиться в готовности к проведению "миротворческой операции" на территории Украины. По словам эксперта, войска РФ подтягиваются к границе напротив Луганской области.

REUTERS

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», российские войска, находящиеся в 100-км зоне от госграницы с Украиной, подтягиваются к границе напротив Луганской области", - сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети Facebook.

Он также подчеркнул, что командиры российских частей получили указание находиться в готовности к проведению "миротворческой операции" на территории Украины.

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