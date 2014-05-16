На Донетчине силовики приступили к финальной фазе АТО

Таких категоричных заявлений от самого утра не жалели и украинские военные аналитики, и генералы политического фронта, говорится в сюжете ТСН.

Последние дни под Краматорском горячо. На АТО террористы отвечают выстрелами и новыми захватами, но уже ночью украинские военные зачистили телебашню от террористов.

Вблизи села Староваровка, под Краматорском, состоялся бой между украинскими военными и группой террористов, засевших в лесополосе.

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Операция тоже прошла успешно. Раненых и погибших среди военных нет. Зато военным удалось взять в плен трех террористов.

По информации группы "Информационных сопротивление", силовики приступили к финальной стадии АТО. В штабе антитеррористической операции - люди с боевым опытом.