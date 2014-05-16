Кризис на востоке Украины не сможет решить даже Ахметов - Куницын
00:49, 16 мая 2014Политика
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В настоящее время решить кризисную ситуацию на востоке Украины не сможет даже бизнесмен Ринат Ахметов.
Кризис на востоке Украины не сможет решить даже Ахметов - Куницын Фото УНИАН
Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил народный депутат Украины от фракции "Удар" Сергей Куницын.
"Если бы Ринат Леонидович на начальном этапе вместе с элитами вот так щелкнул - была бы другая ситуация", - сказал он.
"Но я понимаю его как бизнесмена. Потому что у него половина бизнеса в России, половина бизнеса - в Украине и за рубежом, и он на растяжке сидит. И у него, насколько я понимаю, была ситуация крайне непростая", - отметил Куницын и подчеркнул, что сейчас даже Ахметов не сможет решить ситуацию, "потому что она слишком далеко зашла".
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