Кризис на востоке Украины не сможет решить даже Ахметов - Куницын

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил народный депутат Украины от фракции "Удар" Сергей Куницын.

"Если бы Ринат Леонидович на начальном этапе вместе с элитами вот так щелкнул - была бы другая ситуация", - сказал он.

"Но я понимаю его как бизнесмена. Потому что у него половина бизнеса в России, половина бизнеса - в Украине и за рубежом, и он на растяжке сидит. И у него, насколько я понимаю, была ситуация крайне непростая", - отметил Куницын и подчеркнул, что сейчас даже Ахметов не сможет решить ситуацию, "потому что она слишком далеко зашла".