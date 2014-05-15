Боевики "ДНР" захватили инкассаторский автомобиль с зарплатой бюджетников и шахтеров

Сегодня возле Енакиево боевики “ДНР” напали на инкассаторский автомобиль ПриватБанка, который вез зарплату донецким бюджетникам и шахтерам.

Как сообщила пресс-служба банка, 15 мая около 16-00 при подъезде к Енакиево вооруженные представители так называемой “Донецкой народной республики” остановили и изъяли инкассаторский автомобиль банка.

Как уточнила пресс-служба банка, в захваченном инкассаторском авто находилось более 1,5 млн грн, предназначенных для целевых выплат зарплат бюджетникам. По оценкам банкиров, в результате таких действий боевиков “ДНР” более 3000 шахтеров, медиков и учителей города не смогут получить заработанные деньги.

Представители банка и властей региона официально обратились к представителям “ДНР” с требованием вернуть похищенные средства шахтеров и бюджетников. В то же время, на текущий момент средства не возвращены. К счастью, во время вооруженного захвата инкассаторского автомобиля ПриватБанка сотрудники банка не пострадали.