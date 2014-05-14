ЦИК может позволить Оробец баллотироваться - Магера

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в эфире ''Громадського ТВ'', пишет Украинская правда.

''ЦИК наделена полномочиями по собственной инициативе пересмотреть определенные решения территориальных избирательных комиссий, если такие решения противоречат законодательству Украины'', - отметил он.

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''В том случае, если мы на заседании установим факт нарушения со стороны ТИК об отмене регистрации двух кандидатов, то, по моему мнению, ЦИК тогда примет решение об отмене постановления ТИК'', - добавил Магера, отметив, что решение ЦИК должно быть не позднее пятницы.

Как известно, в среду стало известно, что ТИК отменила регистрацию кандидатом в мэры Киева депутата Рады Леси Оробец и экс-главы КГГА Ивана Салия.