Мэр Кировограда снова написал заявление об отставке

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте горисполкома Кировограда.

Как отмечается, поводом для написания заявления стали последние события в городском совете. Одно из них – внесение изменений в Регламент городского совета, которые, по мнению Саинсуса, сделаны не в соответствии с действующим законодательством.

"Всегда перед сессией проводится согласительный совет при участии руководителей фракций, председателей депутатских комиссий, но эти изменения в регламент были вынесены на сессию без предварительного рассмотрения, депутаты сняли с должностей заместителей городского головы... я не хочу быть в роли наблюдателя, подписывать решения, с которыми не согласен и пользоваться правом вето. Исполнять свои обязанности в таких условиях невозможного, а быть заложником этой ситуации я не хочу", - отметил чиновник.

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Заявление об отставке городского головы депутаты должны рассмотреть на сессии Кировоградского городского совета 29 мая. Если они ее удовлетворят, то до новых выборов обязанности городского головы будет исполнять секретарь городского совета Иван Марковский.

Как сообщал УНИАН, в феврале мэр уже обращался с личным заявлением в Кировоградский городской совет о сложении им полномочий председателя, однако на внеочередной сессии в марте депутаты решили не рассматривать заявление городского головы об отставке.